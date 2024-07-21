Эрдоган допустил возможность создания баз ВМС в Турецкой республике северного Кипра

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности появления турецких баз для ВМС на территории Турецкой республики северного Кипра, признаваемой лишь Анкарой.

"Он сказал, что Турция не будет воздерживаться от строительства военно-морских баз и других связанных с морем строений и сооружений на Северном Кипре, если это потребуется", - сообщает агентство Anadolu.

После поездки в Турецкую республику северного Кипра Эрдоган в беседе с журналистами на борту самолета также призвал воздерживаться от шагов, которые способствуют напряженности на Кипре. Он также рекомендовал Кипру и Греции избегать военного сотрудничества с Израилем из-за его операции в секторе Газа.

Эрдоган сказал, что все еще не видит возможностей для переговорного процесса на Кипре, поскольку пока не удалось достичь равноправного статуса у его участников.

Кипр остается разделенным между греками-киприотами и турками-киприотами с 1974 года, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция.