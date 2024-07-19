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Фармкомпания AstraZeneca завершила покупку французской Amolyt Pharma

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca закрыла сделку по покупке французской Amolyt Pharma, специализирующейся на разработке инновационных препаратов для лечения редких эндокринных заболеваний.

Как сообщается в пресс-релизе AstraZeneca, она приобрела все находящиеся в обращении акции Amolyt Pharma.

По условиям окончательного соглашения общая сумма сделки составляет до $1,05 млрд без учета свободных денежных средств и долгов. В эту сумму входит выплата в размере $800 млн при закрытии сделки, а также право акционеров Amolyt Pharma на получение дополнительного платежа в размере $250 млн, который будет выплачен по достижении определенных контрольных показателей.

Котировки акций AstraZeneca снизились на 0,2% по итогам торгов в Лондоне в пятницу. Рыночная стоимость компании с начала текущего года выросла на 14,2%, в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 5,5%.

AstraZeneca занимается исследованием, разработкой и выводом на рынок рецептурных препаратов преимущественно в таких областях, как онкология, кардиология, нефрология и метаболизм, респираторные и аутоиммунные, а также редкие заболевания. Компания работает более чем в 100 странах.

AstraZeneca Amolyt Pharma
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