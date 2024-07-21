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Associated Press сообщило о гибели 15 человек при ударах Израиля по Газе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Не менее 15 человек, в том числе женщины и дети, погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа в ночь на воскресенье, сообщает Associated Press со ссылкой на данные палестинской стороны.

Авиаудары пришлись на лагерь перемещенных лиц Бурейдж в центральном секторе Газа, где погибли как минимум девять человек, а также на южный город Хан-Юнис, где погибли еще как минимум шесть.

Также сообщается о дыме над лагерем беженцев Нусейрат в центре анклава, однако информации о жертвах там нет.

По данным местных служб здравоохранения, за все время конфликта в секторе Газа погибли более 38,9 тыс. человек.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 21 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль
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