А может, почетнее проиграть, чем сняться с гонки?

Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Примакова Виктория Журавлева о том, чего ждать от грядущих выборов после решения Джо Байдена выйти из борьбы за пост президента

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что не планирует баллотироваться на второй срок. Заместитель директора ИМЭМО РАН им. Е.М.Примакова, руководитель Центра североамериканских исследований, специалист по внутриполитическим проблемам США Виктория Журавлева рассказала нашему специальному корреспонденту Вячеславу Терехову, что означает решение 46-го президента Соединенных Штатов для президентской гонки и для Демократической партии.

Трамп – официальный кандидат, Байден официально ушел. Что дальше?

Сегодня Президент США Джо Байден объявил о том, что прекращает свою кампанию и выходит из президентской гонки. Сделал он это объявление любимым способом своего конкурента - опубликовав открытое письмо в Твиттере. Он заявил, что делает это в интересах своей партии и страны.

Партия в лице своих самых больших авторитетов пыталась заставить его это сделать весь последний месяц, после дебатов, в ходе которых он так неожиданно испугал и партию, и ее сторонников своей старостью. Джo Байден стоял насмерть и не поддавался на уговоры. Что ему предложили сопартийцы, мы, может быть, и узнаем когда-нибудь из чьих-либо мемуаров, но будет это нескоро и пока остается только гадать. Но, наверное, сейчас это не так важно. Гораздо важнее, что партийный истеблишмент по какой-то причине считает, что без слабеющего на глазах действующего президента шансы на победу у демократов гораздо выше.

Прецедентов еще не было, поэтому фактически демократы на ходу будут разворачивать всю выборную машину, чтобы ввести в гонку нового кандидата за три с половиной месяца до выборов. Задача крайне сложная. Под нее нужно подобрать и кандидата, и легенду, которая сможет поднять электорат.

Легенда уже похоже складывается: вслед за письмом президента в твиттере стали писать его родственники, заявляя, как они гордятся таким героическим поступком. Похоже Байден предстанет перед своим электоратом в образе святого старца, который ради спасения страны от Дональда Трампа готов отказаться от собственных амбиций и отойти в сторону, позволив своим преемникам довести до конца начатую им миссию спасения демократии. Его преемник вне зависимости от кандидатуры, на которой остановится партия, будет изначально наделен этой магической силой, просто по праву наследия миссии.

Теперь слово за неопределившимися избирателями

Надо сказать, что миссия эта может легко оказаться невыполнимой. Демократический электорат, конечно, пойдет голосовать за любого предложенного им кандидата, лишь бы не за Трампа.

Но вот какой вывод из всей этой истории сделают те, от кого зависят эти выборы, – так называемые независимые избиратели. Их независимость заключается, прежде всего, в том, что они не доверяют существующей политической системе и политической элите настолько, что не относят себя к сторонникам ни одной из партий. Вся история с экстренной заменой Джо Байдена вряд ли добавит им доверия.

Пока у Дональда Трампа есть гораздо больше шансов развернуть всю эту ситуацию в свою пользу. Но дальше уже все будет зависеть от конкретного кандидата, которого предложат демократам. Кто бы это ни был, на него ложится чрезвычайно сложная задача, от успеха решения которой будет зависеть и возрождение партии, и личная политическая карьера это "смельчака".

Возможно также, что партийный истеблишмент надеется, что уход Джо Байдена поможет демократам не потерять Конгресс, который также переизбирается в ноябре. Но у меня пока ощущение, что вся история с экстренной заменой кандидата очень сильно бьет по имиджу партии, гораздо больше, чем если бы Байден просто остался и проиграл.