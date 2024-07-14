Выборы становятся экстремальной игрой, но жизнь сложнее всех сценариев этой игры

Президент ИМЭМО им. Е.М.Примакова академик Александр Дынкин и заместитель директора института, руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева о том, как покушение на Дональда Трампа отразится на предвыборной гонке в США

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Покушение на кандидата в президенты США Д.Трампа вызывает первый же вопрос о том, как это событие повлияет на дальнейшую политическую жизнь в стране и соответственно на результаты президентской кампании в США.

На эти темы наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов разговаривал с президентом ИМЭМО им. Е.М.Примакова академиком Александром Дынкиным и заместителем директора этого института, руководителем Центра североамериканских исследований, специалистом по внутриполитическим проблемам США Викторией Журавлевой.

События пошли непредсказуемые. Как отразятся они на всех?

Корр.: Мы столкнулись с совершенно непредсказуемыми событиями во время проходящей в США президентской кампании. Трампа могли убить и он не стал бы президентом страны. И наоборот, покушение может усилить его позиции и тогда он вполне возможный новый президент. К чему все это ведет?

Как Вы рассматриваете такие сценарии?

Дынкин: Должен сразу заметить, что жизнь сложнее всех сценариев. Трамп человек немолодой. Но не это главное. Против него действует консолидированная элита Демократической партии. Это люди достаточно сильны и готовы идти до конца. Я имею в виду организацию судебных процессов против Трампа и другие политические мероприятия.

Но я больших изменений, если он выиграет избирательную кампанию, не ожидаю. И вот почему.

Дело в том, что в Европе с ужасом ждут его приход в Белый Дом . Он известен своей антикитайской политикой. Значит можно ожидать какие -то новые шаги в этом направлении. Для нас важно его кредо, что США слишком много тратят на международные усилия и в том числе и на Украину.

Как будут развиваться события? Могу только еще раз констатировать, что жизнь сложнее всех сценариев. И вспомним Пастернака слова из "Доктора Живаго": нельзя строить жизнь по чертежам мертворожденных схем.

На электорат демократов события не повлияют

Журавлева: Ситуацию с покушением, конечно, никто не мог предположить. Даже призывы убрать Трампа явно не предполагали физического устранения, но попытка такая произошла. Скорее всего, покушение, как и любое воздействие на Трампа, вызовет мобилизацию его электората. Наверняка среди электората произойдет эмоциональный всплеск, который будет способствовать его объединению. Этому послужит и предстоящий Национальный съезд Республиканской партии: отличный момент для влияния на электорат Трампа. Ясно, что республиканцы и сам Трамп постараются воспользоваться этим событием. Уже одна фотография его с характерным жестом борца и победителя чего стоит с точки зрения мобилизации протестного электората.

Для демократов это покушение тоже может стать серьезным событием. Оно не изменит позиции электората в отношении Трампа, но партия скорее всего тоже попытается поймать эмоциональную волну и направить ее в нужное ей русло: "объединяемся перед лицом жестокости и непредсказуемости мира".

Но главный вопрос, как это событие повлияет на колеблющийся электорат?

А неопределившиеся встанут пред бесчеловечно трудным выбором

Корр.: На электораты не повлияют. Но есть еще неопределившиеся.

Журавлева: Да, перед неопределившимися стоит, можно сказать, не просто трудный выбор, я бы даже назвала его "бесчеловечно" трудный: между постоянно оговаривающимся и путающим ключевых игроков пожилым человеком и тем, радикальным популистом, который из-за покушения превращается в героя! В такой ситуации человек ориентируется, прежде всего, на эмоции, а не на рациональный расчет, кто лучше выполнит свою работу для страны. И избиратель придет голосовать, руководствуясь либо сочувствием к слабости старика, либо патриотическими чувствами восхищения. Что окажется сильнее в день выборов, таков и будет выбор.

Корр.: Но известно, что эмоциональный выбор нельзя недооценивать, он может оказать сильное воздействие на ход событий.

Журавлева: Да, Вы правы, но все же надо понимать, что любой эмоциональный выбор не имеет долгосрочного действия. То, что произошло в августе, не будет давать такого же сильного эффекта в ноябре.

Это позволяет сделать предположение, что это покушение скорее всего не спланированное и рассчитанное, а тоже эмоциональное. Если бы оно произошло в начале ноября, то оно точно стало бы основным фактором, решившим выборы. Но до ноября еще столько может произойти событий!!!

Это покушение характеризует ту внутриполитическую ситуацию в стране, тот негативный эмоциональный накал, который и толкает людей на проявление себя в деструктивных формах.

При таком накале эмоций нельзя исключать, что подобное может произойти и с другим кандидатом. Похоже недовольство существующим положением системе перешло в такой вариант протеста.

Ответную подобную реакцию на Байдена исключить нельзя!

Корр.: Что значит – подобное случится с другим кандидатом? Можно ожидать покушения на Байдена?

Журавлева: Да, такое спокойно можно предположить. Крайняя форма недовольства Байденом.

Корр.: Это означает, что внутриполитический негативный накал в стране настолько силен, что переходит в деструктивную форму?

Журавлева: Да, Вы правы. Именно в деструктивную форму. Протест в обществе переходит в такие формы, которые явно выходят за рамки традиционных для демократической системы способов борьбы.

Покушение на Трампа может стать выгодным для демократов

Корр.: После этих событий республиканский электорат будет стремиться к еще большей сплоченности. Можно ли ожидать, что демократы, видя укрепление электората Трампа, предпримут попытку уговорить Байдена уйти, чтобы найти более сильного человека для конкуренции с Трампом?

Журавлева: Мне кажется, что все сложнее. В стане демократов раскол идет уже третью неделю, и настроения и призывы к замене кандидата укрепляются. Но именно это происшествие может дать обратный эффект. Наоборот, демократы могут объединиться вокруг Байдена, потому что за три недели не удалось ни найти нового кандидата, на которого бы все были согласны, ни уговорить Байдена уйти.

Это значит, что согласия в рядах демократов в отношении проведения предвыборной кампании нет. Байден упорно считает, что он и только он может победить. И истеблишменту в этом случае остается только сказать– да, у нас есть тот кандидат, который есть, и поэтому нам важнее всего добиться единства, чтобы противостоять электорату Трампа. Единственный, вокруг кого мы можем объединиться, – это Байден, и давайте будем поддерживать его.

Конечно, Байден может испугаться и наконец согласиться отойти в сторону и поддержать какого-нибудь кандидата помоложе. Но это маловероятно, и скорее всего, демократы будут использовать эти события, как способ объединить свой электорат и свою партию вокруг выдвинутого кандидата.

Главный итог: выборы становятся экстремальной игрой в политической системе!

Корр.: Таким образом, можно сказать, что это покушение будет способствовать объединению электоратов двух партий?

Журавлева: Я думаю, что так и будет. Покушение будет способствовать объединению электоратов в обоих лагерях, усилит чувство безвыходности и даже страх среди электората. Возобладает ощущение, что вообще все плохо и все разваливается. Выборы становятся экстремальной игрой в политической системе, которая зашла в тупик.

Если посмотреть на все случаи покушений в истории США, то мы увидим, что они происходили в такие острые моменты социального несогласия, социального раскола, когда накопленный в народе накал возмущения неэффективностью системы не имел другого выхода.

На требования к изменениям, которые звучат от общества уже не одно десятилетие, у политической элиты нет системного ответа. Политический истеблишмент не может заменить президента, предложить другие кандидатуры, изменить политическую повестку. Ничего этого в ответ на запрос общества не происходит уже достаточно долго, десятилетиями.

В результате накал достиг той точки, когда эмоции электората перестают быть проблемой только общества, они выходят из-под контроля и становятся жизненной угрозой уже и для политической элиты. Как она будет на это реагировать? Очень большой вопрос, от ответа на который зависит не только исход этих выборов, но и дальнейшее развитие всей политической системы США.