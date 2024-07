Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Связь ночных кошмаров с деменцией, передача на Венеру хип-хопа, а также пещера на Луне, пригодная для размещения базы

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Планетологи благодаря лунному зонду LRO впервые достоверно нашли вход в лавовую пещеру на Луне – это один из лунных провалов. Ученые создали две модели внутренней части провала, в обоих случаях это туннель с шириной около 45 метров. Предыдущие наблюдения за ним показали, что это хорошее место для размещения исследовательской базы. Впервые потенциальные входы в лунные пещеры были обнаружены орбитальным зондом в 2009 году. Этот провал глубиной 120-130 метров выглядит как цилиндрическая полость с входным вытянутым отверстием диаметром около ста метров и считается наиболее глубоким из известных на Луне.

- Американская компания Gilead Sciences сообщила об успехе третьей фазы испытаний ленакапавира для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции у женщин. В исследованиях приняли участие более 5,3 тысячи женщин в возрасте 16-25 лет из 25 локаций в Южной Африке и трех – в Уганде. Среди принимавших препарат участниц за период наблюдения не было ни одного случая заражения. Препарат вводили инъекционно два раза в год. Он превзошел по эффективности применяемую сейчас комбинацию эмтрицитабина с тенофовиром, которую принимают ежедневно перорально при доконтактной профилактике ВИЧ-инфекции среди женщин и девушек из уязвимых групп населения.

- Кошмарные сны у людей среднего возраста в четыре раза повышают риск снижения когнитивных способности, а в пожилом возрасте – повышают в 2,2 раза риск развития деменции. К такому выводу пришли британские ученые, которые проанализировали данные почти трех тысяч человек. По мнению исследователей, такая связь может быть опосредована высоким уровнем стресса и снижением качества жизни.

- Планетологи увидели разницу в высоте ряби на поверхности морей Титана и различия в их составе. А помог это сделать радарный инструмент межпланетной станции "Кассини". Моря и озера на Титане в виде метана и этана находятся в полярных регионах спутника. Вода там находится в виде льда в составе коры и в жидком виде может содержаться в подповерхностном океане. Ученые также обнаружили, что реки, впадающие в моря, могут быть богаты метаном, а сами моря содержат больше этана.

- Около двух недель назад на одном из новозеландских пляжей, вероятно, был обнаружен седьмой экземпляр малоизвестного вида клюворылых китов – южноамериканского ремнезуба. Специалисты намерены провести генетический анализ тканей, собранных у найденного на побережье китообразного, чтобы подтвердить его видовую принадлежность. Пока зоологи ни разу не встречали живых представителей этого вида, и об ареале, численности, рационе и поведении загадочного китообразного до сих пор почти ничего неизвестно.

- НАСА отправило к Венере в радиодиапазоне песню в жанре хип-хоп – "The Rain (Supa Dupa Fly)" американской певицы Мисси Эллиотт. Это второй в истории исследований космоса подобный случай. Зимой 2008 года НАСА передало в направлении Полярной звезды, до которой 431 световой год, песню "Across the Universe" группы Beatles.

- Псилоцибин вызывает глубокую рассинхронизацию функциональных связей, особенно в сети пассивного режима работы мозга, которая отвечает за восприятие времени, пространства и собственной личности. После окончания острых эффектов вещества эта рассинхронизация проходит, но некоторые изменения нейробиологических функций сохраняются на протяжении недель.

- Древние жители Леванта окрашивали ткань кермесом – вредителем, обитающим на дубах – еще в среднем бронзовом веке. Ценный пигмент из высушенных насекомых сохранился на двух фрагментах текстиля, изготовленного около XX–XVIII веков до нашей эры.

- Сток мировых лесов на протяжении последних 30 лет оставался достаточно стабильным – 3,5 млрд тонн углерода в год. Однако две трети такого поглощения нивелировалось выбросами углекислого газа, связанными с вырубками тропических лесов.

- Австралийские ученые выяснили на мышах, что прием антибиотиков в детстве приводит к снижению синтеза бактериальной 3-индолпропионовой кислоты, которая защищает дыхательные пути от иммунного воспаления.