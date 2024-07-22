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Отставной полицейский устроил стрельбу в доме престарелых в Хорватии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Не менее пяти человек погибли, еще семеро получили ранения в городе Дарувар (северо-восток Хорватии) в результате стрельбы, которую открыл в доме престарелых и инвалидов отставной сотрудник полиции.

По данным хорватской телерадиокомпании ХРТ, четверо раненых находятся в критическом состоянии.

Нападавшего взяли под стражу.

ХРТ отмечает, что в этом доме престарелых жили 20 человек, большая часть из них не имели возможности перемещаться самостоятельно.

По неофициальной информации, мать человека, совершившего нападение, также находилась на попечении этого учреждения. Однако, причины этого поступка пока остаются неизвестными.

Хорватия
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