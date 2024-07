Чешская CSG повысила цену покупки стрелкового бизнеса Vista Outdoor до $2,15 млрд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Чешский промышленный холдинг Czechoslovak Group a.s. (CSG) повысил цену покупки The Kinetic Group, бизнеса американской Vista Outdoor Inc. по выпуску стрелкового оружия, на $50 млн до $2,15 млрд.

Соответствующие поправки уже внесены в договор о слиянии, говорится в пресс-релизе Vista.

Кроме того, Vista дополнительно вернет своим акционерам порядка $125 млн.

Таким образом, в общей сложности они получат за каждую бумагу по $24 (ранее говорилось о $21) и одной акции Revelyst – подразделения Vista по выпуску товаров для отдыха на открытом воздухе, которое после закрытия сделки с CSG станет публичной компанией с листингом на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Между тем инвестбанк MNC Capital предлагает $3,2 млрд за весь бизнес Vista. Совет директоров ранее в июле рекомендовал акционерам отклонить эту заявку в пользу предыдущего предложения CSG.

MNC не планирует улучшать свое предложение.

Бумаги Vista прибавляют в цене 1,7% на торгах в понедельник.

Компания известна как производитель винтовок Remington. Сегмент стрелкового оружия также включает бренды CCI, Federal, HEVI-Shot и Speer, сегмент продукции для отдыха на открытом воздухе – Fox, Bell, Giro, CamelBak, Camp Chef, Bushnell, Simms Fishing, Foresight Sports и Bushnell Golf.