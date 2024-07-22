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Белоруссия и РФ в Женеве заявили о необходимости нераспространения ядерного оружия

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия в Женеве заявили о необходимости сохранения режима нераспространения ядерного оружия, об этом говорится в совместном заявлении двух стран на второй сессии Подготовительного комитета Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Мы, государства-участники Договора о создании Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации, вновь подтверждаем свою приверженность сохранению и укреплению режима нераспространения ядерного оружия. Республика Беларусь и Российская Федерация исходят из того, что ДНЯО исключительно важен для укрепления глобальной безопасности", - говорится в документе, который цитирует Постоянное представительство Белоруссии при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

В заявлении подчеркивается, что ДНЯО "является одним из центральных элементов системы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Сохранение базовых ценностей Договора и содействие его эффективности - не только обязанность всех государств-участников, но и одна из приоритетных задач для поддержания стабильности в мировом масштабе".

"Вынуждены констатировать, что в настоящий момент ситуация в области международной безопасности и стратегической стабильности не способствует разоруженческой деятельности. Целый ряд тесно взаимосвязанных факторов создает остро негативную атмосферу, препятствующую прогрессу на указанном треке, включая усилия в области контроля над ядерными вооружениями и ядерного разоружения", - говорится в документе.

ООН Белоруссия Женева
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