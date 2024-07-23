Сторонники демократов поддерживают решение Харрис участвовать в президентской гонке

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Почти 80% сторонников Демократической партии США поддерживают решение вице-президента Камалы Харрис участвовать в президентских выборах, свидетельствуют результаты опроса для телеканала CBS News.

Так, 79% опрошенных считают, что именно Харрис должна представлять демократов в президентской гонке. Остальные респонденты заявили, что кандидатом от Демократической партии должен стать кто-то другой.

Опрос показал, что 83% респондентов, поддерживающих демократов, одобряют решение президента страны Джо Байдена отказаться от участия в выборах.

Согласно исследованию, 45% считают, что теперь, без участия Байдена, шансы победить кандидата от республиканцев Дональда Трампа "выше".

Опрос проводился 21-22 июля. В нем приняли участие около 1 тыс. зарегистрированных избирателей Демократической партии США.

21 июля Байден объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности до конца нынешнего срока. Он призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты Харрис.

Как сообщалось, Харрис заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США от демократов.

Национальный комитет Демократической партии США объявил, что планирует выдвинуть кандидата в президенты к 7 августа.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.