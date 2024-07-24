США согласны начать частичный вывод из Ирака войск в составе международной коалиции

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - США дали согласие на то, чтобы вывести из Ирака часть военных, которые несли службу в составе международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщает в среду The National со ссылкой на источники.

"Источники, близкие к иракскому правительству, подтвердили The National, что Багдад и Вашингтон договорились о начале вывода некоторых американских войск, действовавших в составе коалиции", - отмечает издание.

Между тем, в понедельник и вторник в Вашингтоне прошли переговоры с участием шефа Пентагона Ллойда Остина и главы иракского Минобороны Табета аль-Аббаси. Речь шла о завершении деятельности коалиции и о создании новых двухсторонних партнерств Багдада со странами, которые сохранят военное присутствие в Ираке.

"Стороны - на финальной стадии реализации этой сделки", - сказал изданию член иракского парламента Джавад аль-Булани.

В свою очередь источники тоже подтверждают, что по новым договоренностям военнослужащие США и некоторых других стран останутся в Ираке и, возможно, будут тренировать иракские службы безопасности. В то же время Вашингтон готов вывести войска с военной базы "Айн аль-Асад" в иракской провинции Анбар. Однако стороны не пришли к соглашению по поводу американского военного присутствия на военной базе "Аль-Харир" в Эрбиле в Иракском Курдистане.

В данный момент в Ираке развернуты 2,5 тыс. американских военнослужащих.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

В феврале, по информации The National, США, Ирак, Иран и иракские ополченцы достигли непубличного соглашения о прекращении обмена ударами в регионе. Тем не менее, от премьера Ирака Мухаммеда Шия ас-Судани все активнее требуют получения графика вывода иностранных сил из страны. Ранее некоторые формирования иракских ополченцев предупреждали о недопустимости присутствия войск США в Ираке; если нынешние переговоры не увенчаются успехом, то наблюдатели ожидают новой эскалации ситуации в регионе.