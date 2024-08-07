Атака на авиабазу США в Ираке грозит срывом переговоров о выводе иностранных войск

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Переговоры о выводе войск США и других стран с иракской территории могут оказаться под угрозой срыва из-за обстрела в минувший понедельник авиабазы "Айн-аль-Асад" в Ираке, в ходе которого были ранены американцы, сообщает издание The National со ссылки на источники.

"Дипломаты и представители властей заявили в среду The National, что ракетная атака на войска США в Ираке, произошедшая в понедельник, грозит прервать переговоры об уходе иностранных сил из страны", - отмечает газета.

"Важно отметить: подобные атаки противоречат интересам Ирака, особенно в том, что относится к переговорам о выводе иностранных войск", - заявил неназванный дипломат.

По его мнению, обстрел авиабазы может быть ответом на удар США 30 июля по базе иракского ополчения "Силы народной мобилизации" южнее Багдада, когда погибли четверо ополченцев. Он добавил, что иракское правительство не приемлет никаких атак на базы с солдатами-иностранцами.

В конце июля The National передавало со ссылкой на источники, что США дали согласие на вывод из Ирака части военных, которые несли службу в составе международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В понедельник произошел ракетный обстрел авиабазы Айн-аль-Асад на западе Ирака. Представитель Пентагона сообщил, что в результате атаки ранены пятеро американских военнослужащих и двое контрактников, все они находятся в стабильном состоянии.

Нападение произошло на фоне крайне высокой напряженности на Ближнем Востоке, связанной с убийствами на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.