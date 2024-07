Dow Jones вырос, S&P 500 и Nasdaq завершили в минусе третью сессию подряд

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в четверг: Dow Jones Industrial Average вырос, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite завершили в минусе третью сессию подряд.

Продолжающийся спад в IT-секторе привел к снижению S&P 500 несмотря на то, что акции порядка 300 компаний, входящих в расчет индикатора, подорожали к закрытию рынка. Подындексы энергетических, промышленных и финансовых компаний в S&P 500 завершили сессию в плюсе.

Бумаги американских технологических компаний начали резко дешеветь после публикации 11 июля статданных, показавших существенное замедление инфляции в США. Спад инфляционного давления повысил уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

В этих условиях трейдеры начали продавать бумаги существенно подорожавших за последние месяцы IT-гигантов, фиксируя прибыли и высвобождая средства для покупки акций компаний, которые, по их мнению, больше всего выиграют от смягчения политики ФРС, отмечает Market Watch.

"Сейчас мы находимся в самом центре масштабной ротации, когда средства инвесторов перекладываются из технологического сектора во все другие сектора", - отмечает аналитик Ritholtz Wealth Management Калли Кокс.

Акции Apple Inc. подешевели на 0,5% по итогам торгов в четверг, Advanced Micro Devices - на 4,4%, Alphabet Inc. - на 3,1%, Intel Corp. - на 1,9%, Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,7%, Microsoft Corp. - на 2,5%, Netflix Inc. - на 0,3%, Nvidia Corp. - на 1,7%.

Статданные, опубликованные в четверг, показали резкое ускорение темпов роста ВВП США во втором квартале, подтвердив, что Федрезерву удается добиться "мягкой посадки" американской экономики, то есть замедления инфляции без ущерба для экономики.

ВВП США в апреле-июне увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы после повышения на 1,4% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост ВВП на 2%.

Акции Ford Motor упали в цене на 18,4% по итогам торгов. Автопроизводитель зафиксировал слабое снижение чистой прибыли при небольшом повышении выручки во втором квартале 2024 года, при этом его скорректированная прибыль оказалась существенно хуже прогнозов рынка из-за убытка в сегменте электромобилей.

Стоимость бумаг International Business Machines выросла на 4,3%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в минувшем квартале, причем последний показатель превзошел ожидания рынка. Скорректированная прибыль IBM также оказалась лучше прогнозов.

Котировки акций American Airlines Group и Southwest Airlines Co. выросли на 4,2% и 5,5% соответственно. Показатели выручки обеих авиакомпаний в прошедшем квартале выросли до рекордных уровней, не оправдав, однако, ожиданий аналитиков.

Бумаги Honeywell International подешевели на 5,2%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале, однако ухудшила прогноз для скорректированной прибыли на весь текущий год.

Акции RTX Corp., скорректированная прибыль и выручка которой за минувший квартал оказались лучше ожиданий аналитиков, подорожали на 8,2%.

Котировки бумаг производителя игрушек Hasbro Inc. и производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. подскочили на 3,5% и 7,4% соответственно благодаря сильным результатам обеих компаний за минувший квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг вырос на 81,2 пункта (0,2%) и составил 39935,07 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 27,91 пункта (0,51%) - до 5399,22 пункта.

Nasdaq Composite упал на 160,69 пункта (0,93%) и составил 17181,72 пункта.