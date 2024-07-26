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Apple выбыла из пятерки лидеров китайского рынка смартфонов во II квартале

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в Китае во втором квартале выросли на 10% относительно того же периода прошлого года и превысили 70 млн штук. Американская Apple Inc. покинула топ-5 ведущих поставщиков, свидетельствуют данные аналитической компании Canalys.

Впервые в истории пять первых мест в списке крупнейших поставщиков смартфонов в КНР занимают местные компании, отметил аналитик Canalys Лукас Чжун.

Лидером рынка стал бренд vivo, увеличивший продажи на 15% в годовом выражении, до 13,1 млн смартфонов, и получивший долю рынка в 19%. Компания OPPO заняла второе место с долей рынка в 16%, несмотря на снижение продаж на 1%. HONOR стала третьей (15% рынка, 10,7 млн проданных устройств), Huawei – четвертой (также 15%, 10,6 млн), Xiaomi – пятой (14%, 10 млн).

Американская Apple Inc. продала всего 9,7 млн смартфонов в Китае в прошлом квартале, из-за чего она выбыла из топ-5 ведущих поставщиков. Ее доля рынка опустилась до 14% с 15% в первом квартале и 16% во втором квартале прошлого года.

Согласно предварительной оценке другой исследовательской компании, International Data Corporation (IDC), продажи смартфонов в Китае в апреле-июне увеличились на 8,9% в годовом выражении, до 71,6 млн. По ее данным, Apple также не входит в пятерку лидеров китайского рынка.

Apple Китай
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