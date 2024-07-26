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Объем активов под управлением Man Group в I полугодии вырос до рекордных $178,2 млрд

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Объем активов под управлением британской Man Group Plc, крупнейшей управляющей компании хедж-фондов из числа зарегистрированных на мировых биржах, на конец первого полугодия достиг рекордной отметки $178,2 млрд, сообщается в пресс-релизе компании.

За полгода показатель вырос на $10,7 млрд, однако чистый приток средств клиентов составил лишь $900 млн. Остальной рост стал следствием положительных результатов инвестирования.

Акции Man Group дорожают на 2,5% на торгах в Лондоне в пятницу.

Man Group
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