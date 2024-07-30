Аятолла Хаменеи провел встречи с лидерами Армении и Таджикистана

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Верховный руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном перед инаугурацией избранного президента страны Масуда Пезешкиана, сообщило агентство Mehr.

На встрече с Рахмоном аятолла отметил важность сотрудничества между Тегераном и Душанбе. В свою очередь, таджикский лидер заявил, что его страна хочет расширять связи с Ираном.

Также Рахмон встретился с Пезешкианом и со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом.

Встречу с аятоллой и избранным президентом провел и Пашинян.

Кроме того, Хаменеи принял глав группировок ХАМАС и "Палестинский исламский Джихад" Исмаила Ханию и Зияда ан-Нахалу.

На церемонию инаугурации прибыл и премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе азербайджанского правительства.

Церемония инаугурации Пезешкиана состоится 30 июля в 18:00 по местному времени (17:30 по Москве). Ожидается, что мероприятие посетят делегации более чем из 70 стран. Россию на ней представит делегация во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Прежний президент Ирана Ибрагим Раиси погиб 19 мая в авиакатастрофе. После этого в стране прошли досрочные президентские выборы, которые выиграл Пезешкиан.