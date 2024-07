США ввели санкции против 12 физлиц и компаний за помощь Ирану в закупке деталей для ракет

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Минфин США во вторник включил в санкционные списки пять физических и семь юридических лиц из Ирана и КНР, которые, по данным Вашингтона, помогали Тегерану с закупками компонентов для баллистических ракет и БПЛА.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США вводит санкции против пяти физлиц и семи структур, которые находятся в Иране, в Китае, в частности, в Гонконге, которые содействовали закупкам в интересах сотрудников Минобороны Ирана", - говорится в пресс-релизе Минфина.

"Они приобретали различные компоненты, (...) которые являются основными в иранской программе баллистических ракет и БПЛА", - отмечается в документе.

Включение в санкционный список предусматривает замораживание активов и запрет на ведение бизнеса с подсанкционными лицами и компаниями.

В частности, под санкции подпали базирующаяся в Иране фирма Buy Best Electronic Pars Company, расположенные в КНР компании Tas Technology Company Limited, Cloud Element Company Limited, Btw International Limited, Bright Shore Inc Limited и Shenzhen Rion Technology Co., Ltd.