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Алжир отозвал посла из-за поддержки Францией плана Марокко по Западной Сахаре

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Алжирские власти объявили о немедленном отзыве своего посла во Франции из-за несогласия с поддержкой Парижем марокканского плана по Западной Сахаре.

"Правительство Алжира приняло решение немедленно отозвать своего посла во Французской Республике, и дипломатическое представительство Алжира во Франции теперь находится в ведении поверенного в делах после признания Францией плана марокканской автономии в качестве "единственной основы" урегулирования конфликта в Западной Сахаре в рамках так называемого суверенитета Марокко", - сообщает агентство говорится APS со ссылкой на коммюнике алжирского МИД.

В МИД отметили, что французское правительство продемонстрировало "откровенную и категорическую поддержку навязанной Западной Сахаре колониальной зависимости".

"До него никакое другое французское правительство не считало должным предпринимать такой шаг. Нынешнее правительство сделало это с большой легкостью и большой небрежностью, не просчитав осознанно все потенциальные последствия", - сказано в документе.

Алжир видит в плане автономии Западной Сахары в составе Марокко "попрание международной законности и поддержку отрицания права западносахарского народа на самоопределение".

Как сообщила во вторник Le Figaro, в письме, адресованном королю Марокко Мухаммеду VI и опубликованном Рабатом, президент Франции Эммануэль Макрон написал, что марокканский план "отныне представляет единственную основу для того, чтобы прийти к справедливому, надежному, достигнутому путем переговоров политическому решению в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН".

По словам Макрона, "настоящее и будущее Западной Сахары "вписывается в рамки марокканского суверенитета".

Камнем преткновения в отношениях Марокко и Алжира на протяжении нескольких десятилетий остается проблема Западной Сахары - спорного региона на северо-западе Африки, граничащего с Алжиром, Марокко и Мавританией. До 1976 года Западная Сахара была колониальным владением Испании, затем большую часть Западной Сахары оккупировало Марокко. Повстанцы при поддержке Алжира начали борьбу против марокканского правления. В 1976 году на территории Западной Сахары была провозглашена Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР).

Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко в августе 2021 года.

Алжир Франция Марокко Западная Сахара
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