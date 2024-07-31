Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" зашли в порт Омана

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в оманский порт Салала, сообщает пресс-служба ТОФ в среду.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" прибыли с деловым заходом в порт Салала Султаната Оман в Аравийском море", - сказано в сообщении.

По данным флота, в оманском порту корабли пополнят запасы воды и топлива.

Заход в порт Салала - продолжение дальнего похода отряда кораблей ТОФ, который начался 22 января текущего года. Несколькими днями ранее отряд кораблей завершил переход через Аденский залив, сообщает пресс-служба.

В рамках дальнего похода корабли заходили в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

Ракетный крейсер "Варяг" - флагман Тихоокеанского флота России.

"Маршал Шапошников" - фрегат Тихоокеанского флота, который после модернизации стал носителем ракет "Калибр" (семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").