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КНР сделала представление Японии в связи с негативными высказываниями в адрес Китая

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Директор департамента стран Азии МИД КНР Лю Цзинсун на встрече с главным министром посольства Японии в Китае Ёкоти Акирой выразил серьезную обеспокоенность негативными заявлениями и поступками Японии, связанными с Китаем, и сделал в связи с этим серьезное представление, сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

"30 июля 2024 года директор департамента стран Азии МИД Лю Цзинсун встретился с главным министром посольства Японии в Китае Ёкоти Акирой чтобы (...) сделать серьезное представление и выразить обеспокоенность и сильное недовольство негативными словами и поступками Японии, связанными с Китаем", - говорится в распространенном в среду сообщении.

В документе отмечается, что японские представители на встречах внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США в формате 2+2, а также четырехстороннего механизма QUAD с участием США, Японии, Индии и Австралии допустили "клеветнические выпады в адрес Китая, которые противоречат заявлению о продвижении стратегических и взаимовыгодных отношений между двумя странами".

Дипломат заявил: "Китай призывает Японию установить объективное и рациональное понимание Китая, и чтобы сохранить политическую основу двусторонних отношений и по-настоящему реализовать стратегические и взаимовыгодные отношения на практике, прекратить разговоры о внутренних делах Китая, прекратить сотрудничество с определенными странами в "узких кругах", направленное на конфронтацию и против Китая".

Японо-американская встреча в формате 2+2 состоялась в Токио в воскресенье. В понедельник также прошла встреча в рамках диалога по безопасности QUAD на министерском уровне.

КНР США Токио Япония
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