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Инфляция во Франции в июле ускорилась до 2,6%, слабее ожиданий

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле увеличились на 2,6% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда цены выросли на 2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, предполагал рост цен в текущем месяце на 2,7%.

В помесячном сравнении потребительские цены в июле увеличились на 0,1% против ожидавшихся 0,3%. В июне они выросли на 0,2%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в этом месяце повысились на 2,3% в годовом выражении и на 0,1% в помесячном. В июне первый показатель увеличился на 2,2%, второй – также на 0,1%.

Рост цен на продукты питания в июле замедлился до 0,5% с 0,8% в июне, на услуги – до 2,5% с 2,9%. Темпы подъема цен на энергоносители выросли до 8,5% с 4,8%, на табачные изделия – остались на уровне 8,7%.

Франция
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