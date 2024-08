Фондовые индексы США завершили торги ростом на заявлениях Пауэлла

Сотрудник Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, повысивших уверенность трейдеров в том, что американский ЦБ в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Решение совпало с ожиданиями рынка.

Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что Федрезерв может снизить ставку уже в сентябре, если это будет оправдано "всей совокупностью" поступающих экономических данных.

"Мы приближаемся к той точке, когда уменьшение ставки станет целесообразным, но в данный момент мы еще не в ней", - сказал Пауэлл.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в сентябре оценивается рынком в 100%, отмечает Market Watch.

"Как и ожидалось, ФРС подготовила почву для того, чтобы начать смягчение политики на сентябрьском заседании", - говорит аналитик Carson Group Райан Детрик.

Отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в среду, показал минимальное за последние полгода увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в июле - на 122 тыс. Эксперты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали рост количества рабочих мест на 150 тыс.

В пятницу министерство труда обнародует официальные данные о безработице в стране за июль.

Повышение котировок акций Amazon.com Inc. (+2,9%), Home Depot Inc. (+1,2%), Intel Corp. (+2%) и Caterpillar (+1,3%) поддержало индекс Dow Jones в среду.

Бумаги Microsoft Corp. подешевели на 1,1% по итогам торгов. Компания увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 10%, выручку - на 15%, причем оба показателя оказались лучше ожиданий рынка. Инвесторов, однако, разочаровали результаты облачного сервиса Azure.

Сигналы о том, что Microsoft рассматривает в начавшемся фингоду возможность увеличения капиталовложений, в том числе в сферу искусственного интеллекта, поддержали акции чипмейкеров.

Бумаги Nvidia Corp. взлетели в цене на 12,8%, Broadcom Inc. - на 12%, Super Micro Computer Inc. - на 5,3%, Micron Technology Inc. - на 7,1%.

Капитализация Boeing Co. увеличилась на 2% на информации о назначении Келли Ортберга новым главным исполнительным директором компании. Ортберг вступит в должность 8 августа, а также получит место в совете директоров компании.

Boeing Co. резко увеличил чистый убыток во втором квартале и сократил выручку на 15%, причем скорректированный убыток и выручка оказались хуже прогнозов рынка.

Акции химкомпании DuPont de Nemours Inc. прибавили в цене 4,1%. Dupont зафиксировала чистую прибыль во втором квартале против убытка годом ранее, увеличив выручку на 2%.

Капитализация Pinterest Inc., владеющей популярным интернет-сервисом визуальных закладок, упала на 14,5%. Показатели выручки и скорректированной прибыли компании в минувшем квартале превзошли ожидания рынка, а число ее подписчиков обновило рекорд. В то же время прогноз Pinterest на третий квартал оказался хуже рыночного.

Цена бумаг страховой компании Humana Inc. упала на 10,6%. Компания резко сократила чистую прибыль во втором квартале, объяснив это сложной рыночной средой. Выручка и скорректированная прибыль Humana оказались лучше прогнозов рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду вырос на 99,46 пункта (0,24%) и составил 40842,79 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 85,86 пункта (1,58%) - до 5522,3 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 451,98 пункта (2,46%) и составил 17599,4 пункта.