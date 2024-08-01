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Мощные грозы обрушились на 24 французских департамента

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мощный грозовой фронт, накрывший накануне 24 департамента Франции, причинил ущерб, в ряде случаев значительный, многим муниципальным образованиям, передают в четверг французские СМИ.

В городе Эврё, административном центре нормандского департамента Эр, по сообщению местной префектуры, на предприятиях, в магазинах, в жилом секторе произошли сильные затопления помещений, повреждены кровли. За 2,5 часа там выпало 40 мм осадков. В городе Ле Мениль-Журдэн из-за удара молнии загорелся дом.

На департамент Вогезы обрушился град размером с абрикосы, который продолжался 20 минут, по информации мэра города Жерарме. Местная метеостанция зарегистрировала 79,8 мм осадков, выпавших за 45 минут, что превышает месячную норму. Стихия повредила дороги и повалила деревья.

СМИ сообщают об ущербе городскому хозяйству и жилым зданиям в других департаментах Франции. Французская грозовая обсерватория Керонос зафиксировала во время непогоды 54 365 молний.

Франция
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