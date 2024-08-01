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Арбитраж рассмотрит "гайанский" спор Exxon и Hess в мае 2025 года

Сделка Hess с Chevron затягивается

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Международная торговая палата в Париже рассмотрит иск американской Exxon Mobil к дочерней структуре Hess Corp. в связи с правами на покупку доли последней в проекте Stabroek по добыче нефти у берегов Гайаны в мае 2025 года. Об этом говорится в сообщении Chevron Corp. на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Exxon подала иск в связи с объявлением в октябре прошлого года о сделке Chevron по приобретению Hess за $53 млрд. Exxon убеждена, что к этой сделке применимо положение соглашения участников гайанского проекта о приоритетном праве Exxon и китайской China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) на выкуп доли в нефтяном месторождении.

Глава Exxon Даррен Вудс заявлял, что приобретение доли Hess в Stabroek – "один из вариантов" для Exxon в случае удовлетворения иска.

Exxon является оператором проекта и владеет 45% в Stabroek, CNOOC распоряжается 25%, Hess – 30%. Предполагается, что доля последней перейдет к Chevron в результате закрытия сделки по поглощению – именно это условие представляет особую ценность для покупателя. Стоимость Stabroek превышает $150 млрд.

Ожидается, что вынесение решения по иску Exxon займет до трех месяцев. Chevron и Hess просили провести арбитраж раньше и предполагали, что так и случится, однако это не согласуется с графиком арбитров, отмечает Chevron.

Chevron рассчитывала, что разбирательства завершатся до конца текущего года, пишет Financial Times. Сделку с Hess изначально планировалось закрыть в первом полугодии, затем дедлайн был сдвинут на 22 октября.

"Chevron и Hess по-прежнему настроены провести слияние и с нетерпением его ждут", - говорится в сообщении первой.

Акции Hess дешевеют на 2,7% в ходе предварительных торгов в четверг, Chevron - на 0,4%. Бумаги Exxon прибавляют 0,1%.

Exxon Mobil Hess Corp. Stabroek Chevron
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