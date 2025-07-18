Chevron закрыла сделку по покупке Hess, выиграв спор за ее гайанские активы с ExxonMobil

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Chevron Corp. выиграла в арбитражном разбирательстве с ExxonMobil Corp., касавшемся гайанских активов Hess Corp., что позволило ей закрыть сделку по покупке Hess за $53 млрд, объявленную еще в октябре 2023 года.

Как сообщила Chevron, компания завершила покупку Hess после выполнения всех необходимых для этого условий, включая благоприятное решение арбитража по офшорным активам Hess в Гайане.

Днем ранее Федеральная торговая комиссия (FTC) США сняла наложенные на сделку ограничения, что открыло возможность для вхождения главного исполнительного директора Hess Джона Хесса в совет директоров Chevron, отмечается в сообщении.

Решение Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce, ICC) в Париже в пользу Chevron по делу о гайанских активах стало важной победой для компании. Сделка по покупке Hess не была бы закрыта, если бы в разбирательстве победила ExxonMobil.

В марте 2024 года ExxonMobil подала иск в ICC, чтобы отстоять право преимущественной покупки доли Hess в проекте Stabroek в Гайане. Exxon является оператором проекта и владеет 45% долей Stabroek, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) распоряжается 25%, Hess - 30%.

Chevron рассчитывала, что доля Hess в проекте перейдет к ней в результате сделки по покупке компании. Однако Exxon полагала, что к этой сделке применимо положение соглашения участников гайанского проекта о приоритетном праве Exxon и CNOOC на выкуп доли в нефтяном месторождении.

ExxonMobil заявила 18 июля, что не согласна с решением ICC, но "уважает процесс арбитража и разрешения споров".