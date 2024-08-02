Похороны главы политбюро ХАМАС Хании проходят в Дохе

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек пришли проститься с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией, похороны которого проходят в катарской столице Дохе, сообщает в пятницу "Аль-Джазира".

Гроб с телом Хании находится в мечети Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб, также известной как Большая государственная мечеть Катара.

В районе мечети действуют жесткие меры безопасности, так как в пятницу ее посещают десятки государственных деятелей со всего мира, в основном из исламских стран. Посетителей обыскивают, а проносить в мечеть телефоны запрещено.

После молитв тело Хании захоронят на кладбище в городе Лусаил к северу от Дохи.

Хания был убит в минувшую среду в Тегеране. В ХАМАС обвинили в нападении израильтян, однако Израиль пока не взял на себя ответственность за убийство Хании. При этом ранее в ХАМАС заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за произошедшее.

Убийство Хании на территории исламской республики привело к эскалации напряженности между Ираном и Израилем. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Хаменеи распорядился нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.