Байден надеется, что Иран откажется от нанесения ударов по Израилю

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил надежду что Иран не будет наносить удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера движения ХАМАС Исмаила Хании.

"Я надеюсь на это. Я не знаю", - сказал он в ответ на вопрос журналиста президентского пула о том, откажется ли Иран мстить за убийство Хании.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели Хании в ночь на 31 июля, а также после того, как Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту, ликвидировав командира движения "Хезболла" Фуада Шукра.

Позже New York Times со ссылкой на источники сообщила, что руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС. Байден в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пообещал помощь в защите от угроз со стороны Ирана.