Ким Чен Ын поблагодарил Путина за готовность оказать помощь в связи с наводнением

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента РФ Владимира Путина, который выразил соболезнования в связи с серьезным ущербом от наводнения в некоторых районах Северной Кореи и заявил о готовности оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

"Ким Чен Ын от имени правительства КНДР, ТПК, корейского народа и от себя лично выразил искреннюю признательность президенту Владимиру Путину и правительству РФ", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер также отметил, что именно "в самое тяжелое время в полной мере ощутил особое чувство в отношении настоящего друга".

Он заявил, что на нынешнем этапе были приняты меры по срочной ликвидации последствий наводнения, восстановление будет проводиться по составленному плану.

"Если же в ходе дальнейшего восстановления потребуется насущная помощь, то будет просить о ней у самых искренних друзей - у Москвы", - резюмировал Ким Чен Ын.