Рост чистой прибыли Warner Music в III финквартале превысил ожидания

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Warner Music Group Corp. (WMG), одна из крупнейших звукозаписывающих компаний мира, в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 14%, что оказалось лучше ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $139 млн, или 27 центов в расчете на акцию, по сравнению со $122 млн, или 23 цента на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Между тем выручка снизилась на 0,6% до $1,554 млрд. Без учета изменения курсов обмена валют она повысилась на аналогичную величину.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне 25 центов на акцию при выручке в $1,56 млрд.

Выручка звукозаписывающего подразделения WMG в прошедшем финквартале уменьшилась на 2% и составила $1,251 млрд. Доход от цифровых услуг повысился на 4,7%, стримингового бизнеса – на 5,5%.

Котировки акций Warner Music растут на 4,1% в ходе предварительных торгов в среду. За последние три месяца капитализация компании упала более чем на 21% (до $14,6 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 0,4%.