Прямые инвестиции Китая за рубежом выросли на 16,6% в I полугодии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в первом полугодии вырос на 16,6% относительно того же периода прошлого года и составил $72,62 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Объем вложений денежных средств в страны, расположенные вдоль "Пояса и пути", увеличился на 9,2% до $15,46 млрд, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

С 1 июля Минторг ввел новые положения о заключении контрактов на подрядные работы за рубежом, которые нацелены на упрощение процедур для соответствующих предприятий.