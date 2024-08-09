Поиск

В Австрии задержали третьего подозреваемого в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Стражи порядка Австрии задержали еще одного подозреваемого по делу о планировании теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене, сообщает в пятницу Associated Press.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер сообщил, что речь идет о 18-летнем гражданине Ирака, его взяли под стражу накануне вечером.

Ранее поступали данные о двух задержанных – гражданах Австрии. Одному из них – 19 лет. По версии следствия, он планировал "убить себя и большую толпу на концерте" на одном из концертов певицы в Вене, в четверг или пятницу.

Глава управления госбезопасности и разведки Австрии Омар Хайяви-Пирхнер отметил, что подозреваемый "радикализирован в сторону "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ) и считает правильным убивать "неверных". У него северомакедонские корни.

Второй подозреваемый имеет турецкие и хорватские корни. Он устроился работать на концертную площадку за несколько дней до того, как концерты Свифт отменили в связи с террористической угрозой. Ранее сообщалось, что у него дома нашли материалы, связанные с террористическими группировками ИГ и "Аль-Каидой" (запрещенные в РФ террористические группировки).

В соответствии с австрийскими правилами защиты персональных данных имена подозреваемых не разглашаются.

Свифт должна была провести концерты в Вене в четверг, пятницу и субботу. По предварительным оценкам, их должны были посетить около 170 тыс. человек. Однако в среду все три шоу были отменены в связи с "подтверждением информации о планируемой террористической атаке". Сама певица еще не комментировала отмену концертов.

Австрия Вена Тейлор Свифт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США выделяют военную помощь Украине на $125 млн

Канада ввела санкции против младшего сына Лукашенко

Канада ввела санкции против младшего сына Лукашенко

Что произошло за день: пятница, 9 августа

Свыше 500 человек погибли за 23 дня беспорядков в Бангладеш

Свыше 500 человек погибли за 23 дня беспорядков в Бангладеш

Бомбардировщик Су-34 нанес удар трехтонной бомбой по силам ВСУ в Сумской области

Молдавия ввела превентивные меры из-за риска срыва поставок российского газа через Украину

Молдавия ввела превентивные меры из-за риска срыва поставок российского газа через Украину
Военная операция на Украине

Военные РФ оценили потери ВСУ за сутки на курском направлении более чем в 280 человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });