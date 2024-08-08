Подростков, готовивших теракт на концерте Тейлор Свифт в Вене, заподозрили в связях с ИГ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Задержанные полицией подростки, которые подозреваются в планировании теракта во время концерта популярной американской певицы Тейлор Свифт в Вене, могли быть связаны с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ). Об этом сообщает в четверг Sky News со ссылкой на данные австрийских следователей.

Глава управления госбезопасности и разведки Австрии Омар Хайяви-Пирхнер во время пресс-конференции в четверг заявил, что главный 19-летний подозреваемый планировал "убить себя и большую толпу на концерте либо сегодня, либо завтра".

Хайяви-Пирхнер также отметил, что подозреваемый "явно радикализирован в сторону ИГ и считает правильным убивать "неверных".

Сообщается, что у подростка северомакедонские корни. Он вместе с 17-летним сообщником собирался совершить нападение на зрителей. Для этого планировалось использовать ножи и самодельную взрывчатку.

Второй подозреваемый имеет турецкие и хорватские корни. Он устроился работать на концертную площадку за несколько дней до того, как концерты Свифт отменили в связи с террористической угрозой. Ранее сообщалось, что у него дома нашли материалы, связанные с ИГ и "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).

В свою очередь, британский министр по делам полиции, пожарной охраны и профилактики преступности Диана Джонсон заявила, что Скотленд-Ярд будет тщательно следить за ситуацией в связи с тем, что у Свифт намечены концерты в Великобритании позже в августе.

Вместе с тем мэр Лондона Садик Хан заявил, что концерты пройдут по расписанию.

"Я уверен, что у Вены были причины отменить концерты. Мы продолжим работать, будем тесно сотрудничать с полицией и обеспечим безопасные концерты Тейлор Свифт в Лондоне", - пообещал он.

Свифт должна была провести концерты в Вене в четверг, пятницу и субботу. По предварительным оценкам, их должны были посетить около 170 тыс. человек. Однако в среду все три шоу были отменены в связи с "подтверждением информации о планируемой террористической атаке". Сама певица еще не комментировала отмену концертов.