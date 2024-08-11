В Энергодаре восстановили электроснабжение

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение Энергодара (Запорожская область), нарушенное после атаки ВСУ, сообщил в воскресенье глава администрации города Эдуард Сеновоз.

"Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановлено в полном объеме", - написал он в своем телеграм-канале.

Электроснабжение Энергодара было нарушено 9 августа после атаки со стороны ВСУ. Также из-за этого наблюдались перебои с подачей воды, мобильной связью и интернетом.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по ее территории были зафиксированы 22 мая.