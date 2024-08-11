Поиск

В Энергодаре восстановили электроснабжение

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение Энергодара (Запорожская область), нарушенное после атаки ВСУ, сообщил в воскресенье глава администрации города Эдуард Сеновоз.

"Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановлено в полном объеме", - написал он в своем телеграм-канале.

Электроснабжение Энергодара было нарушено 9 августа после атаки со стороны ВСУ. Также из-за этого наблюдались перебои с подачей воды, мобильной связью и интернетом.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по ее территории были зафиксированы 22 мая.

Запорожская область Энергодар Эдуард Сеновоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число пострадавших при падении обломков сбитой ракеты на дом в Курске увеличилось до 15

Украинская ДРГ заходила на территорию Беловского района Курской области

Мурашко сообщил, что 69 пострадавших в Курской области находятся в стационарах

Бойцы Росгвардии уничтожили танк, бронемашины и военных ВСУ в Курской области

Около 80 тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область

Над пятью регионами РФ за ночь уничтожено 35 дронов и четыре ракеты "Точка-У"

Над пятью регионами РФ за ночь уничтожено 35 дронов и четыре ракеты "Точка-У"

ПВО сбила за ночь в Воронежской области более 15 дронов

В результате падения сбитой ракеты в Курске пострадали 13 человек

Врио курского губернатора поручил главе Беловского района ускорить эвакуацию

Сбитая над Курском ракета упала на жилой дом, возник пожар

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });