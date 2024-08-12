Боррель призвал ввести санкции против израильских министров Бен-Гвира и Смотрича

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ЕС следует рассмотреть вопрос о введении санкций против министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главы Минфина страны Бецалеля Смотрича за их высказывания о жителях сектора Газа, заявил глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель.

"В то время как мир настаивает на прекращении огня в Газе, министр Бен Гвир призывает сократить подачу топлива и помощь гражданскому населению", - написал Боррель в социальных сетях.

Глава дипломатии ЕС также раскритиковал "зловещие заявления" Смотрича, назвав их "подстрекательством к военным преступлениям".

"Санкции должны быть в повестке дня ЕС", - отметил Боррель.

Он также призвал израильское правительство "дистанцироваться от этих подстрекательств к совершению военных преступлений".

По его мнению, Иерусалим должен проявить "добрую волю" в переговорах о прекращении огня и сделке об освобождении заложников ХАМАС.

Ранее Смотрич заявлял, что голодная смерть для 2 млн палестинцев может быть "оправданной", чтобы вернуть заложников ХАМАС.

На прошлой неделе лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа 15 августа. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что израильская делегация примет участие в переговорах. ХАМАС заявил, что отказывается от участия в них.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.