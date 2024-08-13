Совет глав МИД стран ЕС не будет принимать решений по санкциям против израильских министров

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС 29 августа обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, но никаких решений по санкциям в отношении израильских министров они принимать не будут, заявила Набила Массрали, представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Что касается министерского совещания, Украина и Ближний Восток входят в повестку, как и все аспекты этих конфликтов. Заседание, которое состоится в конце августа, будет неформальным Советом министров иностранных дел ЕС. То есть никакие официальные решения на нем не могут быть приняты", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, что касается процесса подготовки возможных ограничительных мер ЕС против израильских министров, то это вопрос компетенции государств-членов ЕС, которые должны принять единогласное решение.

"Речь идет о конфиденциальном процессе, и мы не дадим других комментариев по этой теме", - заявила представитель Борреля.

Она объяснила, что призывы главы европейской дипломатии и государств-членов ЕС к таким санкциям вызваны, в частности, высказываниями министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича об оправданности голодной смерти для 2 млн палестинцев и другими заявлениями израильских министров.

В связи с этим Массрали напомнила, что с 2020 года в ЕС существует режим глобальных санкций за нарушения прав человека в мире. Этот режим уже применялся к представителям ХАМАС и израильским поселенцам-экстремистам.

Накануне Боррель заявил, что Евросоюзу следует рассмотреть вопрос о введении санкций против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главы Минфина страны Смотрича за их высказывания о жителях сектора Газа.

"В то время как мир настаивает на прекращении огня в Газе, министр Бен-Гвир призывает сократить подачу топлива и помощь гражданскому населению", - написал в социальных сетях глава дипломатии ЕС.

Он также раскритиковал "зловещие заявления" Смотрича, назвав их "подстрекательством к военным преступлениям".

"Санкции должны быть в повестке дня ЕС", - отметил Боррель, который призвал израильское правительство "дистанцироваться от этих подстрекательств к совершению военных преступлений".