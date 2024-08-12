Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Суперчерный материал из обыкновенной древесины, одобрение к применению первой CAR-T-клеточной терапии солидной опухоли, а также почему дождевые черви не прокормят людей при ядерной катастрофе

Липовая аллея Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Суперчерные – с поглощением более 99% – материалы в природе по-прежнему встречаются редко. Тем удивительнее открытие канадских ученых, которые неожиданно получили суперчерный материал из обыкновенной древесины. Канадские материаловеды работали с древесиной американской липы Tilia americana, они хотели повысить ее водоотталкивающие свойства. Однако вместо этого случайно превратили древесину в суперчерный материал. Под действием плазменного пучка поверхность поперечных срезов древесины стала еще более пористой и оказалось, что такой материал поглощает более 99,3% излучения с длиной волны от 300 до 700 нанометров.

- Ученые давно пытаются предсказать, что будет на тарелках у людей после ядерной войны или аналогичной по последствиям природной катастрофы. По некоторым оценкам, ядерная война сократит производство пищи на суше на 90%. При этом на Земле существует достаточно дождевых червей (Lumbricina), чтобы удовлетворить потребности 8 млрд человек в белке на протяжении 1310 дней и в энергии – на протяжении 220 дней. Однако, похоже, котлеток или паштета из дождевых червей в меню ждать не стоит. Исследователи из Новой Зеландии, Польши и США пришли к выводу, что методы добычи этих беспозвоночных слишком трудоемкие, дорогостоящие и неэффективные. Кроме того, массовое изъятие дождевых червей из экосистем помешает восстановлению сельского хозяйства в будущем.

- Внеземные солнечные электростанции оказались крайне трудной целью для регистрации будущими телескопами, даже если покрыть ими существенный процент суши. Однако это также позволяет по новому взглянуть на парадокс Ферми и разрешить его (парадокс звучит так: если развитые цивилизации во Вселенной могут спокойно возникать и развиваться, то почему мы нигде не видим доказательств существования инопланетной жизни?). Предполагается, что внеземные цивилизации могут стабилизировать свои размеры и энергопотребление и не создавать крупные установки.

- В США разрешили применять первый препарат на основе генноинженерных Т-лимфоцитов с химерными антигенными рецепторами для лечения солидной опухоли. Им стал афамитресген аутолейцел (торговое наименование TECELRA), предназначенный для терапии синовиальной саркомы. Также одобрение получила диагностическая система для определения пациентов, которым подходит подобный вид терапии. В ходе лечения у пациента после предварительной лимфодеплеции (процесс снижения количества белых кровяных клеток с помощью химиотерапии) забирают небольшое количество крови, выделяют из нее Т-лимфоциты, генетически модифицируют их в лабораторных условиях, размножают и вводят пациенту внутривенно.

- Американский психолог Макс Бай создал настольную игру "Публикуйся или умри", участникам которой предстоит почувствовать себя в роли исследователей и попытаться построить академическую карьеру – в том числе нечестными способами, например, плагиатом и манипулированием данными. По словам автора, он хотел показать нереалистичность требований, которые предъявляются к современным ученым. Еще игра призвана помочь выплеснуть стресс аспирантам, которые часто страдают от выгорания.

- Группа физиков использовала принцип суперпозиции для решения задачи коммивояжера. Правда, пока только для шести точек маршрута. Предложенный способ обладает большей точностью по сравнению с классическими и квантовыми алгоритмами. Суть задачи коммивояжера состоит в том, чтобы построить кратчайший маршрут, который проходит через каждый город один раз. Классические компьютеры для этого либо требуют огромных затрат по времени вычислений, либо позволяют найти решение, но оно не всегда оказывается оптимальным.

- Американские ученые накормили популярным подсластителем эритритолом здоровых добровольцев. Оказалось, что после его приема резко возрастает активация тромбоцитов в ответ на любые стимулы, что говорит о повышении склонности к тромбообразованию. По мнению авторов работы, после полученных результатов следует обсудить вопрос пересмотра текущей маркировки этого подсластителя как пищевой добавки, в целом признанной безвредной.