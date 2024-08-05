Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Разведение огня по-неандертальски, решение енотами головоломок с едой и стремительное таяние морского льда в Арктике в 1920-е годы

Фото: Ingolf König-Jablonski/picture alliance via Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Маммалиаформы Krusatodon kirtlingtonensis, которые жили на территории Шотландии около 166 млн лет назад, напоминали землероек или крыс. Однако эти существа долго росли и могли доживать до внушительного для своих размеров семилетнего возраста. Современные мелкие млекопитающие – в отличие от их предков в эпоху динозавров – растут быстрее и живут меньше. Судя по всему, переход к более коротким жизненным циклам произошел у предков млекопитающих не ранее средней юры. Возможно, сокращение жизненного цикла у ранних млекопитающих стало следствием ускорившегося метаболизма и развития теплокровности на фоне освоения новых экологических ниш.

- Внутри джета, связанного с рекордно ярким в истории гамма-всплеском, случились массовое рождение и аннигиляция электронно-позитронных пар. Именно такое событие объясняет странный яркий пик в спектрах всплеска, замеченный телескопом "Ферми".

- Археологи обнаружили в Тыве в кургане Туннуг, который находится в так называемой скифской Долине царей, деталь конского снаряжения, изготовленную в виде свернувшейся пантеры. Это третий подобный артефакт, найденный на территории Тывы. Самую известную скифскую пантеру, свернувшуюся в клубок, археологи обнаружили еще в 1970-е годы, когда исследовали "царский" курган Аржан-I.

- Иногда планеты-гиганты спасают Землю от опасных астероидов, а иногда буянят. Так случилось с кометой C/2024 L5 (ATLAS), которая покидает Солнечную систему из-за влияния Сатурна.

- Американские зоологи разместили ящики-головоломки с едой в черте города Ларами штата Вайоминг, где дикие еноты имели к ним доступ. Около четверти енотов, столкнувшихся с головоломками, справились с защелками. Они научились решать задачки с подвохом разными способами, причем молодые особи справлялись лучше взрослых.

- Неандертальцы пользовались лайфхаком, когда разводили огонь. Нидерландский археолог экспериментально подтвердил, что добавление в трут измельченного пиролюзита (диоксид марганца) облегчает добычу огня примерно в два раза: требовалось меньше времени и искр, чтобы трут загорелся. Небольшие кусочки темно-серого или черного минерала – пиролюзита – были обнаружены на нескольких неандертальских памятниках, раскопанных во Франции.

- Таяние морских льдов в Арктике случалось значительно раньше, еще в 1920-х, когда антропогенный вклад в изменение климата был не столь велик. Естественная изменчивость протяженности морского льда оказалась очень большой. Согласно данным новой реконструкции, в период с 1915 по 1945 годы в Гренландском, Баренцевом морях и море Лабрадора исчезало до 25% льда каждые 10 лет. Отрицательную аномалию морского льда 1920-1940-х превзошло только экстремально быстрое потепление с начала 2000-ных.

- Как доставить в мозг большие молекулы, если его защищает почти непроницаемый гематоэнцефалический барьер? С помощью токсоплазмы – паразита, который способен пересекать этот барьер, селиться в нейронах и секретировать белки.