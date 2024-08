Индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник выросли 4-е торги подряд

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций США вырос во вторник на фоне благоприятной статистики.

Подъем S&P 500 и Nasdaq Composite был зафиксирован по итогам четвертой сессии подряд. При этом прирост индексов за данный период стал максимальным в текущем году, отмечает MarketWatch.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 2,2% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в июне они увеличились на 2,7%, а не 2,6%, как сообщалось ранее.

Эксперты ожидали замедления темпов подъема до 2,3% в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

Менее волатильный индекс Core PPI, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце увеличился на 2,4% после повышения на 3% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста на 2,7%.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в июле поднялся до 93,7 пункта по сравнению с 91,5 пункта месяцем ранее, сообщила во вторник Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень с февраля 2022 года. При этом четверть респондентов назвали инфляцию основной проблемой для их бизнеса.

Такой существенный подъем индикатора стал неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали повышение всего до 91,7 пункта.

Котировки акций Starbucks Corp. взлетели на 24,5% на новости о том, что новым главным исполнительным директором сети кофеен с сентября станет Брайан Никкол, возглавляющий в настоящее время Chipotle Mexican Grill. Бумаги Chipotle, владельца сети ресторанов, упали в цене на 7,5%.

Стоимость акций BuzzFeed Inc. подскочила почти на 26%. Новостная интернет-компания резко снизила чистый убыток во втором квартале благодаря сокращению расходов.

Home Depot Inc. во втором финансовом квартале, который закончился 28 июля, снизила чистую прибыль на 2%, но скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков. При этом компания ухудшила прогноз прибыли на весь текущий фингод, однако улучшила оценку выручки. Цена акций оператора крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта выросла на 1,2%.

Также подорожали бумаги Nvidia Corp. - на 6,5%, Tesla - на 5,2%, Apple Inc. - на 1,7%, International Business Machines - на 0,8%, Microsoft Corp. - на 1,8%, Amazon.com Inc. - на 2,1%, Boeing Co. - на 2,8%.

Между тем капитализация JetBlue Airways Corp. продолжила снижение. Все три ведущих мировых рейтинговых агентства ухудшили рейтинги американской авиакомпании после того, как она анонсировала выпуск бондов на сумму свыше $3 млрд. По итогам торгов в понедельник цена акций JetBlue рухнула почти на 21%, во вторник снизилась еще на 4,8%.

Baxter International, работающая в сфере медицинских технологий, объявила о продаже бизнеса в сегменте оборудования для лечения заболеваний почек инвестфирме Carlyle за $3,8 млрд. Цена бумаг Baxter уменьшилась на 6,6%.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 408,63 пункта (на 1,04%) и составил 39765,64 пункта. Лидерами роста среди компонентов индекса стали акции Intel Corp. и Nike Inc., подскочившие в цене на 5,7% и 5,2% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 90,04 пункта (на 1,68%) - до 5434,43 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 407 пунктов (на 2,43%) и завершил сессию на отметке 17187,61 пункта.