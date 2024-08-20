Премьер Госсовета КНР во вторник прибудет в Москву

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Премьер Госсовета КНР Ли Цян 20-22 августа посетит Россию с официальным визитом по приглашению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщила пресс-служба российского правительства.

"Запланировано проведение 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Стороны обсудят актуальные вопросы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, на транспорте и других областях", - говорится в сообщении.

По итогам встречи планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.

Как сообщили в аппарате правительства, в рамках встречи "стороны планируют обсудить актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов".

По данным аппарата правительства, Ли Цян также будет принят президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отмечается в сообщении, Китай является ведущим торговым партнером России. Взаимный товарооборот по итогам 2023 г. достиг рекордных 227,8 млрд долл. США, досрочно превысив установленный главами государств целевой показатель в 200 млрд. долл. В первом полугодии 2024 г. динамика торговли замедлилась, однако ее объемы продолжают увеличиваться. "Немаловажно, что двусторонние расчеты практически полностью осуществляются с использованием национальных валют - рубля и юаня. Проводится работа по совершенствованию финансовой инфраструктуры с целью повышения устойчивости проведения платежей. Отмечается динамичное продвижение российско-китайского инвестиционного сотрудничества - в "портфеле" профильной межправительственной комиссии более 80 совместных проектов", - говорится в сообщении аппарата правительства.