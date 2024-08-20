С 2014 года ОАЭ поставили Судану помощи на $3,5 млрд

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Объем помощи Судану, оказанный ОАЭ в период с 2014 по 2024 год, составил более $3,5 млрд, сообщили во вторник в департаменте стратегических коммуникаций МИД ОАЭ.

В распространенном документе говорится, что с начала 2023 года объем предоставленной гуманитарной помощи составил $230 млн.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и СБР (Силами быстрого реагирования). СБР контролируют основную часть столицы Хартума, регионов Дарфур и Кордофан.

159 самолетами было доставлено 10 тыс. тонн продовольственной, медицинской и гуманитарной помощи, отметили в МИД ОАЭ.

Помимо этого в Республике Чад были построены две гражданские больницы, которые предоставляют медицинские услуги суданским беженцам в близлежащих странах. Так, больницы в городах Амджарас и Абеш приняли 24 741 и 21 761 пациентов соответственно.

ОАЭ взяли на себя обязательство выделить $100 млн в рамках участия в Международной конференции по вопросам гуманитарной помощи Судану и соседним с ним государствам, которая состоялась в апреле этого года в Париже. Из них $70 млн было выделено агентствам и структурам ООН, ответственным за предоставление гуманитарной и чрезвычайной помощи Судану; $30 млн было выделено в качестве помощи близлежащим государствам.