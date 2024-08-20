Экспорт швейцарских часов в июле вырос на 1,6%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Экспорт швейцарских часов в июле увеличился на 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года благодаря росту спроса в США и Японии.

Объем экспорта достиг 2,2 млрд швейцарских франков ($2,6 млрд), сообщила Федерация швейцарской часовой промышленности.

Поставки за рубеж наручных часов, на долю которых приходится более 95% всего экспорта, выросли на 1,4%, до 2,13 млрд франков.

Поставки в США увеличились на 11,3%, в Японию - на 25,6%, в Китай - снизились на 32,8%, в Гонконг - на 19,1%.

За семь месяцев этого года экспорт швейцарских часов достиг 15,2 млрд франков, сократившись на 2,4% по сравнению с тем же периодом 2023 года.