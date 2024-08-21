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Экспорт Японии в июле вырос до максимума за семь месяцев, импорт - за 19 месяцев

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в июле увеличился на 10,3% относительно того же месяца прошлого года - до 9,619 трлн иен ($66 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны.

В результате он достиг максимального объема за семь месяцев на фоне продолжающегося ослабления курса иены. Аналитики в среднем ожидали повышения на 11,4%, сообщает Trading Economics. В июне экспорт вырос на 5,4%.

Поставки за рубеж транспортного оборудования увеличились на 5,7%, в том числе мотоциклов - на 6,2%, автомобилей - на 5,9%. Экспорт производственного оборудования вырос на 5%, химической продукции - на 12%, промышленных товаров - на 10,7%, включая черные металлы - на 10,3%.

Экспорт в Китай повысился на 7,2%, в США - на 7,3%, в Южную Корею - на 16,1%, в Индию - на 29%. Между тем поставки в Россию сократились на 32,1%, в страны Европейского союза - на 5,3%, в Германию - на 6,2%.

Японский импорт в прошлом месяце взлетел на 16,6% и составил 10,241 трлн иен, что является самым высоким показателем за 19 месяцев.

Средний прогноз экспертов предполагал рост на 14,9% после подъема на 3,2% в июне.

Импорт одежды в июле увеличился на 14,9%, химической продукции - на 22,8%, медицинской - на 45,5%, компьютеров - на 44,8%, цветных металлов - на 20,9%. Закупки минерального топлива повысились на 12%, в том числе СПГ - на 19,6%.

Поставки в Японию из США выросли на 21,9%, Китая - на 20,8%, Южной Кореи - на 21,7%, Индии - на 47,1%, Вьетнама - на 34,3%. При этом импорт из России упал на 32,8%, из ЮАР - на 18,6%, из Германии - на 10,5%.

В июле Япония зафиксировала внешнеторговый дефицит в размере 621,84 млрд иен по сравнению с 61,33 млрд иен в том же месяце годом ранее. В июне этого года профицит составлял 224 млрд иен.

Япония
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