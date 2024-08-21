Иран направил запрос на получение статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Иран направил запрос на получение статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Запрос Исламской Республики Иран о получении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе рассмотрен в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консультации по этому вопросу состоялись в формате видеоконференции под председательством министра по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева.

"Участники консультаций отметили поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества государств-членов ЕАЭС и Исламской Республики Иран и приветствовали намерение страны инициировать процедуру получения статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ЕЭК напоминает, что решение о предоставлении зарубежному партнеру такого статуса принимается главами государств-членов союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Совет, в который входят главы государств или правительств стран-членов ЕАЭС, собирается не реже одного раза в год, решения принимаются консенсусом. Последнее заседание состоялось 8 мая 2024 года.