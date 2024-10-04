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Иран может скоро получить статус наблюдателя при ЕАЭС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Решение о предоставлении Ирану статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе может быть принято в ближайшее время, сказала на пресс-конференции член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян. Об этом сообщает "БелТА".

"С Исламской Республикой Иран у нас подписано соглашение о зоне свободной торговли. Мы получили заявку от наших иранских партнеров на получение статуса наблюдателя при союзе. Сейчас заявка в установленном порядке рассматривается органами союза. Мы надеемся, что в ближайшее время главы наших государств примут решение и Иран получит статус наблюдателя (при ЕАЭС - ИФ)", - заявила она.

"Принятие решения нашими руководителями по предоставлению статуса наблюдателя, надеюсь, придаст новый импульс сотрудничеству с нашими иранскими партнерами, потому что здесь у нас очень огромный потенциал", - отметила министр ЕЭК.

ЕАЭС ЕЭК Иран Гоар Барсегян
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