Премьер Индии обсудит с Зеленским мирное урегулирование украинского кризиса

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита на Украину намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским возможности мирного разрешения украинского кризиса.

"Я с нетерпением жду возможности продолжить предыдущие беседы с Зеленским об укреплении двустороннего сотрудничества и поделиться взглядами на мирное урегулирование продолжающегося конфликта на Украине", - говорится в заявлении Моди, опубликованном в среду его канцелярией.

Индийский премьер добавил, что надеется на "скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе".

Моди посетит Украину 23 августа по приглашению Зеленского.

Ранее в МИД Индии подчеркнули, что это "исторический визит, так как индийский премьер впервые посетит Украину за более чем 30 лет дипломатических отношений".