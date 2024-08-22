Поиск

Моди считает, что урегулировать кризис на Украине военным путем не удастся

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди в четверг заявил, что решить проблему Украины силовыми методами невозможно.

"Решение по Украине не получится отыскать на поле боя", - приводит агентство Bloomberg слова премьера во время визита в Польшу.

Моди заявил об обеспокоенности в связи с ситуацией на Украине и добавил, что Индия поддержит инициативы, которые бы положили конец кризису.

В свою очередь премьер Польши Дональд Туск высказал мнение, что Индия может сыграть важнейшую роль в нормализации ситуации на Украине.

Ранее в индийском МИД сообщали, что Моди посетит Польшу 21-22 августа, а затем на поезде отправится в Киев.

При этом, согласно источникам Bloomberg, Моди исключил возможность того, что сейчас возьмет на себя роль посредника в урегулировании ситуации на Украине.

Индия Нарендра Моди Украина РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Роспотребнадзор поставит странам Африки тест-системы для выявления оспы обезьян

Что случилось этой ночью: четверг, 22 августа

Кеннеди-младший может объявить о выходе из президентской гонки и объединить усилия с Трампом

Клинтон выступил на съезде Демпартии с призывом голосовать за Харрис

Клинтон выступил на съезде Демпартии с призывом голосовать за Харрис

Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток

Левые угрожают Макрону импичментом, если он не одобрит их кандидата в премьеры

Левые угрожают Макрону импичментом, если он не одобрит их кандидата в премьеры

Руководители ФРС готовы начать снижение ставки в сентябре

Канцлер Германии пообещал не прекращать финансовую поддержку Украины

Обострение палестино-израильского конфликта

В Египте усомнились в реальности скорой сделки по Газе

В Египте усомнились в реальности скорой сделки по Газе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });