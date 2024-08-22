Моди считает, что урегулировать кризис на Украине военным путем не удастся

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди в четверг заявил, что решить проблему Украины силовыми методами невозможно.

"Решение по Украине не получится отыскать на поле боя", - приводит агентство Bloomberg слова премьера во время визита в Польшу.

Моди заявил об обеспокоенности в связи с ситуацией на Украине и добавил, что Индия поддержит инициативы, которые бы положили конец кризису.

В свою очередь премьер Польши Дональд Туск высказал мнение, что Индия может сыграть важнейшую роль в нормализации ситуации на Украине.

Ранее в индийском МИД сообщали, что Моди посетит Польшу 21-22 августа, а затем на поезде отправится в Киев.

При этом, согласно источникам Bloomberg, Моди исключил возможность того, что сейчас возьмет на себя роль посредника в урегулировании ситуации на Украине.