Активы банков Китая к концу июля достигли 424 трлн юаней, увеличившись за год на 7%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Совокупные активы банковского сектора Китая в национальной и иностранной валюте на конец июля составили 423,8 трлн юаней ($59,4 млрд), увеличившись за год на 7%, заявил замглавы Государственного управления по финансовому надзору и контролю КНР Сяо Юаньци на пресс-конференции.

Доля безнадежных кредитов уменьшилась на 8 базисных пунктов до 1,61%.

Как заявил чиновник, коэффициент достаточности собственного капитала банков в первом полугодии составил 15,53%, что свидетельствует о наличии у отрасли надлежащего запаса прочности для противодействия рискам, сообщает агентство "Синьхуа".

Сяо Юаньци отметил, что ГУФНК продолжит помогать банкам оптимизировать структуру активов и пассивов, а также активировать новые точки роста прибыли для повышения рентабельности.