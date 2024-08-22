Поиск

Активы банков Китая к концу июля достигли 424 трлн юаней, увеличившись за год на 7%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Совокупные активы банковского сектора Китая в национальной и иностранной валюте на конец июля составили 423,8 трлн юаней ($59,4 млрд), увеличившись за год на 7%, заявил замглавы Государственного управления по финансовому надзору и контролю КНР Сяо Юаньци на пресс-конференции.

Доля безнадежных кредитов уменьшилась на 8 базисных пунктов до 1,61%.

Как заявил чиновник, коэффициент достаточности собственного капитала банков в первом полугодии составил 15,53%, что свидетельствует о наличии у отрасли надлежащего запаса прочности для противодействия рискам, сообщает агентство "Синьхуа".

Сяо Юаньци отметил, что ГУФНК продолжит помогать банкам оптимизировать структуру активов и пассивов, а также активировать новые точки роста прибыли для повышения рентабельности.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

С затонувшей близ Сицилии яхты подняли тела банкира Блумера и его жены

С затонувшей близ Сицилии яхты подняли тела банкира Блумера и его жены

Переговоры о прекращении огня в Газе перенесены на следующую неделю

Переговоры о прекращении огня в Газе перенесены на следующую неделю

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Роспотребнадзор поставит странам Африки тест-системы для выявления оспы обезьян

Что случилось этой ночью: четверг, 22 августа

Кеннеди-младший может объявить о выходе из президентской гонки и объединить усилия с Трампом

Клинтон выступил на съезде Демпартии с призывом голосовать за Харрис

Клинтон выступил на съезде Демпартии с призывом голосовать за Харрис

Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток

Левые угрожают Макрону импичментом, если он не одобрит их кандидата в премьеры

Левые угрожают Макрону импичментом, если он не одобрит их кандидата в премьеры

Руководители ФРС готовы начать снижение ставки в сентябре

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });