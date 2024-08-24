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ВКС РФ уничтожили три места базирования боевиков в Сирии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Ударами ВКС России уничтожено три места базирования боевиков в так называемой белой пустыне в Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"23 августа ударами ВКС России уничтожены три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни Белая", - сообщил он в субботу.

Замруководителя ЦПВС также заявил, что за минувшие сутки российские военные зафиксировали в небе Сирии 18 нарушений со стороны возглавляемой США международной коалиции.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано шесть случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил он.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и двумя парами штурмовиков А-10", - добавил Игнасюк.

ЦПВС САР Эт-Танф Игнасюк
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