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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 22:35

Лидер КНДР заявил о необходимости активизировать разработку БПЛА

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал северокорейских инженеров развивать производство беспилотных летательных аппаратов, включая ударные, разведывательные и БПЛА-камикадзе, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Нужно активно разрабатывать и увеличивать производство не только стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных беспилотников, но и различных беспилотников-смертников для тактических пехотных подразделений и спецназа", - приводит ЦТАК заявление Ким Чен Ына, который в субботу посетил испытания БПЛА, производимых соответствующим НИИ Академии национальной обороны страны.

Как уточняет ЦТАК, эти беспилотники с разной дальностью полета "предназначены для поражения любых целей врага на суше и море".

Согласно сообщению, Ким Чен Ын выразил удовлетворение тактико-техническими характеристиками и данными новых беспилотников и подчеркнул, что "необходимо повысить интенсивность испытаний для их боевого применения, чтобы как можно скорее оснастить ими части Народной Армии".

Лидер страны также подчеркнул, что его "окруженной морями" стране необходимо разрабатывать "не только подводные стратегические вооружения, включая ядерную торпеду, но и различные подводные ударные беспилотные катера-смертники", в том числе с применением технологий искусственного

КНДР Ким Чен Ын БПЛА
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