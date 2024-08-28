Пентагон будет следить за развитием производства беспилотников в КНДР

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в США обратили внимание на сообщение Северной Кореи о развитии производства БПЛА и продолжат следить за этой угрозой.

"Мы, безусловно, относимся к этой угрозе серьезно, и это то, за чем мы будем следить. Я знаю, что наши южнокорейские союзники также следят за этим и осуществляют мониторинг", - сказал Райдер журналистам.

Он отметил, что США продолжат "тесно консультироваться с Южной Кореей и Японией, другими партнерами и союзниками в регионе, чтобы гарантировать, что наша коллективная оборона остается сильной".

По его словам, союзники Вашингтона не хотят конфликта с Пхеньяном, "и мы продолжаем призывать к дипломатическому общению, но до сих пор они (КНДР - ИФ) не были готовы принять эту оливковую ветвь".

Представитель Минобороны США отказался комментировать вопрос журналиста о том, как в Пентагоне оценивают возможность передачи Северной Кореей беспилотников России и Ирану, заявив: "У меня ничего нет на этот счет, и я не хочу предсказывать".

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын призвал северокорейских инженеров развивать производство беспилотников, включая ударные, разведывательные и БПЛА-камикадзе.

"Нужно активно разрабатывать и увеличивать производство не только стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных беспилотников, но и различных беспилотников-смертников для тактических пехотных подразделений и спецназа", - цитировало ЦТАК заявление Ким Чен Ына, который в конце прошлой недели посетил испытания северокорейских БПЛА.